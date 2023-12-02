Игнашевич: футбол в матче «Балтики» с «Факелом» вряд ли получится

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

«Мы в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Добрались, выспались, всё хорошо», — сказал Игнашевич в эфире «Матч Премьер».

Тренер прокомментировал то, что его подопечные не забивают четыре матча подряд.

«Сейчас уже нет смысла анализировать эту статистику, осталось провести две игры. Не скажу, что сегодняшняя встреча способствует высокой результативности, футбол сегодня вряд ли получится. На первый план выйдут другие качества у игроков», — сказал он.

Встреча началась в 14:00 мск. Игра проходит в Воронеже.

После 16 туров РПЛ калининградская команда набрала 12 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Воронежцы с 19 очками располагаются на 11-й строчке.

Ранее Игнашевич заявил, что разочарован ничьей с московским «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.