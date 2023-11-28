Игнашевич — о ничьей с «Локомотивом»: некоторое разочарование присутствует

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о ничьей в матче Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом».

«Конечно, не дотерпели. К сожалению, не удалось подарить победу болельщикам, которые давно её ждут. Некоторое разочарование присутствует. Ничья — справедливый итог», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 2:2.

В составе калининградской команды мячи забили Тигран Аванесян (65-я минута) и Натан Гассама (70-я). У столичной команды отличился Тимур Сулейманов (16-я, 90+3).

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями».