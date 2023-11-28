«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча 16‑го тура с «Крыльями Советов».

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Крыльями»: фол «Крыльев» в атаке при голе на 32‑й минуте, неназначенный пенальти в ворота хозяев на первой компенсированной минуте первого тайма, неудаление Фернандо Костанцы на 49‑й минуте и назначенный пенальти за игру рукой в ворота железнодорожников на 98‑й минуте», — цитирует службу коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрит обращение «Краснодара» по работе судей в матче с «Уралом».