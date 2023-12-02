Экс-игрок «Барселоны» Тодибо: нам не разрешали трогать Месси на тренировках

Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо вспомнил время, когда играл с нападающим Лионелем Месси за один клуб.

«В «Барселоне» нам было запрещено прикасаться к Месси на тренировках. Это звучит надуманно, но это правда. Мы должны были играть осторожно с ним. Но это нормально, ведь он лучший футболист команды», — приводит слова Тодибо Marca.

Тодибо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. Месси играл за команду с 2003 по 2021 год.

Ранее Месси признался, что был зол на Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».