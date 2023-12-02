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Семак заявил, что в «Зените» не знают о проблемах «Локомотива»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».
Семак заявил, что в «Зените» не знают о проблемах «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«До матча с нами в прошлом сезоне железнодорожники уверенно провели весеннюю часть. В этом, наверное, выступают на так, как хотелось бы. Мы не знаем, какие проблемы есть в «Локомотиве», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Тренер отметил, что железнодорожники хорошо укомплектованы российскими игроками.

«Результат придёт со временем. Чемпионат у нас сложный. У всех команд есть шансы побороться за золотые медали. А мы должны стараться думать о своей игре и не опускаться ниже своего уровня», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

После 17 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 33 очка и возглавляют турнирную таблицу. Красно-зелёные с 25 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее Семак заявил, что у него нет обиды на нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

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