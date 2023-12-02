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Защитник «Зенита» Круговой не исключил переход в другой клуб РПЛ

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о том, готов ли перейти в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник «Зенита» Круговой не исключил переход в другой клуб РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всё возможно. Принципиальных команд нет. Не буду говорить, как половина футболистов, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти всё что угодно!» — приводит слова Кругового Sport24.

Также защитник ответил, не умерла ли ещё надежда поиграть в европейских турнирах.

«Говорят, вернёмся в 2032 году. Закончу ли к этому времени с футболом? Да куда мне! Я буду ещё до 40 лет играть», — сказал он.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин отдал две результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту.

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