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«Барселона» разработала новый логотип в честь 125‑летия клуба

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«Барселона» провела презентацию обновлённого логотипа, который был разработан в честь 125‑летия клуба.
«Барселона» разработала новый логотип в честь 125‑летия клуба
  • Legion-Media

«Новая визуальная идентичность синтезирует узнаваемый стиль игры, который тщательно разрабатывался на протяжении многих лет. С ним каждый идентифицирует «Барсу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

«Барселона» является самым титулованным клубом Испании по общему количеству официальных трофеев (77). В послужном списке сине-гранатовых пять титулов Лиги чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков, три Кубка ярмарок, пять Суперкубков УЕФА и три победы на клубных чемпионатах мира.

29 ноября 2024 года «Барселона» отметит 125 лет со дня основания клуба.

Ранее бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

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