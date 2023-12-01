«Барселона» разработала новый логотип в честь 125‑летия клуба

«Барселона» провела презентацию обновлённого логотипа, который был разработан в честь 125‑летия клуба.

«Новая визуальная идентичность синтезирует узнаваемый стиль игры, который тщательно разрабатывался на протяжении многих лет. С ним каждый идентифицирует «Барсу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Барселона» является самым титулованным клубом Испании по общему количеству официальных трофеев (77). В послужном списке сине-гранатовых пять титулов Лиги чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков, три Кубка ярмарок, пять Суперкубков УЕФА и три победы на клубных чемпионатах мира.

29 ноября 2024 года «Барселона» отметит 125 лет со дня основания клуба.

Ранее бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико».