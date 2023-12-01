Мостовой не считает «Барселону» фаворитом в матче с «Атлетико» в чемпионате Испании

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

«Как ни странно, но «Барселона» не фаворит. Не сказал бы, что команда Хави выглядит впечатляюще, у них определённых проблем очень много. Мне сейчас больше нравится «Атлетико». Они набрали хороший ход и в текущем сезоне считаются опасным соперником. Будет ничья или разница в один мяч в пользу «Атлетико», — приводит слова Мостового ODDS.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 3 декабря в 23:00 мск.

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