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Деменко: прошлое Ромащенко повлияет на мотивацию «Ахмата» в матче со «Спартаком»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от гостевого матча красно-белых в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Деменко: прошлое Ромащенко повлияет на мотивацию «Ахмата» в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Полагаю, что «Ахмат» сумеет создать трудности гостям на своём поле. Спартаковское прошлое Мирослава Ромащенко повлияет на уровень мотивации его футболистов. Любой специалист хочет достойно показать себя в играх со своей бывшей командой. Такое же желание было и у Ташуева, когда он приезжал в Чечню со своим «Факелом». Но с точки зрения чемпионской гонки, в которой красно-белые определённо участвуют, им необходимо одерживать победу в этой игре», — сказал Деменко RT.

Ранее Максим Деменко прокомментировал задержание с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева.

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