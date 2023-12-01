Деменко: прошлое Ромащенко повлияет на мотивацию «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от гостевого матча красно-белых в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Полагаю, что «Ахмат» сумеет создать трудности гостям на своём поле. Спартаковское прошлое Мирослава Ромащенко повлияет на уровень мотивации его футболистов. Любой специалист хочет достойно показать себя в играх со своей бывшей командой. Такое же желание было и у Ташуева, когда он приезжал в Чечню со своим «Факелом». Но с точки зрения чемпионской гонки, в которой красно-белые определённо участвуют, им необходимо одерживать победу в этой игре», — сказал Деменко RT.

Ранее Максим Деменко прокомментировал задержание с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева.