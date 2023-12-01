«Авангард» отыгрался с 1:3 и по буллитам победил «Нефтехимик» в КХЛ

«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время игры завершилось со счётом 3:3.

В составе победителей отличились Рид Буше, Игорь Мартынов и Сергей Бойков. У «Нефтехимика» шайбы забросили Григорий Селезнёв, Евгений Кашников и Данила Попов.

В серии буллитов сильнее был «Авангард».

«Авангард» набрал 51 очко и занимает второе место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок.