Нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок

Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков рассказал о состоянии игрока.

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Яшкин получил травму руки в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Нападающего увезли в больницу на скорой помощи.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в КХЛ.