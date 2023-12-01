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Нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок

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Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков рассказал о состоянии игрока.
Нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Яшкин получил травму руки в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Нападающего увезли в больницу на скорой помощи.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в КХЛ.

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