Нападающий «Ак Барса» Яшкин выбыл из строя на длительный срок
- РИА Новости
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«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».
Яшкин получил травму руки в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Нападающего увезли в больницу на скорой помощи.
Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в КХЛ.