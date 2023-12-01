В «Оренбурге» рассказали, что переговоры с «Локомотивом» по трансферу Веры заморожены

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что переговоры по трансферу полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» заморожены.

«У «Локомотива» не хватает денег на Веру? Я не в курсе этого. Могу только сказать, что на данный момент переговоры с «Локомотивом» заморожены», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее в «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив».