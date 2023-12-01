В «Оренбурге» рассказали, что переговоры с «Локомотивом» по трансферу Веры заморожены
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«У «Локомотива» не хватает денег на Веру? Я не в курсе этого. Могу только сказать, что на данный момент переговоры с «Локомотивом» заморожены», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.
Ранее в «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив».