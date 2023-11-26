В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив»
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«На данный момент мы никаких переговоров не ведём. До этого были устные. «Локомотив» потерял интерес? Лучше спросить у них», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.
Ранее Вера рассказал, что чувствует себя в безопасности в России.