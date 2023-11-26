В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что переговоры по полузащитнику Лукасу Вере отсутствуют.

«На данный момент мы никаких переговоров не ведём. До этого были устные. «Локомотив» потерял интерес? Лучше спросить у них», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее Вера рассказал, что чувствует себя в безопасности в России.