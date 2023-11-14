Аргентинский футболист Вера рассказал, что чувствует себя в безопасности в России

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что ему спокойно живётся в России.

«Пока процесс получения российского гражданства не начали. Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, всё связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — приводит слова Веры ТАСС.

Он также подчеркнул, что ему нравится куриная лапша, которую готовят в клубе.

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее Вера подтвердил, что «Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу.