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Вера подтвердил, что «Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу

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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив».
Вера подтвердил, что «Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу
  • РИА Новости

«Идут переговоры между клубами. Для меня, конечно, будет хорошо сделать следующий шаг — перейти в другой клуб. Но в данный момент я нахожусь в «Оренбурге» и полностью посвящаю себя ему», — цитирует Веру РИА Новости.

По информации, размещённой в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.

Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» готов продать Веру в «Локомотив» менее чем за €5 млн.

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