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«Оренбург» готов продать Веру в «Локомотив» менее чем за €5 млн

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Лукас Вера продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
«Оренбург» готов продать Веру в «Локомотив» менее чем за €5 млн
  • РИА Новости

«Переговоры находятся в финальной части. Но пока ничего не закрыто. «Локомотив» планирует выкупить контракт Веры. Сумма выкупа составляет меньше €5 млн, за эту сумму сразу бы отдали», — цитирует Андреева ТАСС.

Он также заявил, что к Вере есть интерес со стороны  европейского клуба и из Саудовской Аравии.

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ.

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