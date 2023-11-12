«Оренбург» готов продать Веру в «Локомотив» менее чем за €5 млн

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Лукас Вера продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

«Переговоры находятся в финальной части. Но пока ничего не закрыто. «Локомотив» планирует выкупить контракт Веры. Сумма выкупа составляет меньше €5 млн, за эту сумму сразу бы отдали», — цитирует Андреева ТАСС.

Он также заявил, что к Вере есть интерес со стороны европейского клуба и из Саудовской Аравии.

Вера в сезоне-2023/24 в 15 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ.