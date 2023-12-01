Пивоваров: к Тюкавину был интерес со стороны «Зенита», это не секрет

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что «Зенит» проявлял интерес к нападающему Константину Тюкавину.

«Был интерес со стороны «Зенита». Это не секрет. Но официальных предложений из Петербурга не поступало. А когда поднялся разговор, Костя их сразу отшил», — сказал Пивоваров на пресс-конференции.

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ.