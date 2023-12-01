Агент Тюкавина: Константин — лидер, и за ним тянутся молодые ребята
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«Костя сам принимает решение, где ему играть. Он самодостаточный, лидер, и за ним тянутся молодые ребята. «Динамо» и он довольны, что это сотрудничество продолжилось. Теперь ждём титулов», — сказал Сафонов на пресс-конференции.
Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года.
В нынешнем сезоне он провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее Павел Пивоваров высказал мнение, что нападающий Константин Тюкавин может стать капитаном клуба.