Агент Тюкавина: Константин — лидер, и за ним тянутся молодые ребята

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении контракт с его подопечным.

«Костя сам принимает решение, где ему играть. Он самодостаточный, лидер, и за ним тянутся молодые ребята. «Динамо» и он довольны, что это сотрудничество продолжилось. Теперь ждём титулов», — сказал Сафонов на пресс-конференции.

Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне он провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Павел Пивоваров высказал мнение, что нападающий Константин Тюкавин может стать капитаном клуба.