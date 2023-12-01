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Пивоваров: у Тюкавина достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо»

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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что нападающий Константин Тюкавин может стать капитаном клуба.
Пивоваров: у Тюкавина достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо»
  • РИА Новости

«Всё зависит от Кости. У него достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо». Он уже провёл 112 матчей за клуб, когда он успел, не понимаю (смеётся). Это уже заслуживает уважения. Всё впереди», — сказал Пивоваров на пресс-конференции. 

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ.

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