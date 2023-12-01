Пивоваров: у Тюкавина достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что нападающий Константин Тюкавин может стать капитаном клуба.

«Всё зависит от Кости. У него достаточно лидерских качеств, чтобы стать капитаном «Динамо». Он уже провёл 112 матчей за клуб, когда он успел, не понимаю (смеётся). Это уже заслуживает уважения. Всё впереди», — сказал Пивоваров на пресс-конференции.

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ.