«Балтике» придётся добираться на матч с «Факелом» на автобусах
- РИА Новости
«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолёт долетел до аэропорта в Домодедове, где и совершил посадку. До Воронежа по итогу команда планирует добираться на автобусах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Матч 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» состоится 2 декабря в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало встречи — в 14:00 мск.
Калининградский клуб с 12 очками располагается на 15-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Факел» с 19 баллами занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
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