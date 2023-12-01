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«Балтике» придётся добираться на матч с «Факелом» на автобусах

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В пресс-службе «Балтики» рассказали, как планируют добираться на матч 17-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом».
«Балтике» придётся добираться на матч с «Факелом» на автобусах
  • РИА Новости

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолёт долетел до аэропорта в Домодедове, где и совершил посадку. До Воронежа по итогу команда планирует добираться на автобусах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Матч 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» состоится 2 декабря в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало встречи — в 14:00 мск.

Калининградский клуб с 12 очками располагается на 15-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Факел» с 19 баллами занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее футболист «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в карьере.

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