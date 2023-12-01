Билялетдинов: не стоит сильно преувеличивать значение Дзюбы для «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о мотивации нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«У Дзюбы определённо будут какие-то воспоминания перед игрой с «Зенитом», но сейчас важнее всего, чтобы команда добилась для себя положительных результатов в оставшихся перед зимней паузой матчах.



Не стоит сильно преувеличивать значение Дзюбы для «Локомотива». Несомненно, он оставит в клубе свой след, но болельщики вряд ли будут ассоциировать его с железнодорожниками после завершения им футбольной карьеры. Достигнуть такого же статуса, какой был у Лоськова, у него не выйдет. Скорее, тут можно говорить о повторении пути Павлюченко и практически забытом Смолове», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее Геркус назвал Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет.