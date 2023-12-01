RT в Telegram
Подпишись

Билялетдинов: не стоит сильно преувеличивать значение Дзюбы для «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о мотивации нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Билялетдинов: не стоит сильно преувеличивать значение Дзюбы для «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«У Дзюбы определённо будут какие-то воспоминания перед игрой с «Зенитом», но сейчас важнее всего, чтобы команда добилась для себя положительных результатов в оставшихся перед зимней паузой матчах.

Не стоит сильно преувеличивать значение Дзюбы для «Локомотива». Несомненно, он оставит в клубе свой след, но болельщики вряд ли будут ассоциировать его с железнодорожниками после завершения им футбольной карьеры. Достигнуть такого же статуса, какой был у Лоськова, у него не выйдет. Скорее, тут можно говорить о повторении пути Павлюченко и практически забытом Смолове», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее Геркус назвал Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить