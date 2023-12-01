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Геркус назвал Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о мотивации нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Геркус назвал Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«У Артёма всегда есть мотивация, особенно если он встречается с бывшей командой. Он может забить гол в любой игре любой команде, поскольку является одним из лучших, если не самым лучшим российским нападающим последних лет. Думаю, что в момент объявления им о завершении карьеры в нашей лиге образуется определённый вакуум.

Посмотрите на результативную статистику Дзюбы — за всё его время в футболе сможет ли кто-то сравниться однажды с ним в этих цифрах? Возможно, шансы догнать его будут у молодого форварда «Динамо» Тюкавина, но для этого ему понадобится провести дюжину очень сильных сезонов, забивая по десять и более голов в каждом из них», — заявил Геркус RT.

Ранее Геркус высказался о дисквалификации наставника железнодорожников Михаила Галактионова, а также полузащитника и капитана красно-зелёных Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

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