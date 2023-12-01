RT в Telegram
Подпишись

Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о дисквалификации наставника железнодорожников Михаила Галактионова, а также полузащитника и капитана красно-зелёных Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом». Однако и без их дисквалификации железнодорожники не были бы фаворитами в игре с «Зенитом». Петербуржцы справились со всеми проблемами, набрали отличную форму и, несомненно, жаждут взять реванш за понесённое болезненное поражение в первом круге. К тому же команда вышла на первое место в РПЛ и ей просто необходимо продолжать оказывать давление на «Краснодар», ведь отрыв от них составляет всего одно очко», — сказал Геркус RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить