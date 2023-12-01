Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о дисквалификации наставника железнодорожников Михаила Галактионова, а также полузащитника и капитана красно-зелёных Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом». Однако и без их дисквалификации железнодорожники не были бы фаворитами в игре с «Зенитом». Петербуржцы справились со всеми проблемами, набрали отличную форму и, несомненно, жаждут взять реванш за понесённое болезненное поражение в первом круге. К тому же команда вышла на первое место в РПЛ и ей просто необходимо продолжать оказывать давление на «Краснодар», ведь отрыв от них составляет всего одно очко», — сказал Геркус RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом».