Юран — о симуляциях на поле: мы не корчились от боли, а напротив, гоняли соперника

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение касательно симуляции футболистов на поле.

«Говорю ребятам на тренировках: «Вставай и терпи!» Они встают и терпят. Мы со «Спартаком» заставляли чемпионов Англии — игроков «Блэкберн» — драться между собой. Мы не корчились от боли, а напротив, гоняли соперника, становились злее. По-другому быть не может — только вставать, терпеть и бежать дальше», — сказал Юран на пресс-конференции.

Ранее Юран высказался о звёздной болезни футболистов.