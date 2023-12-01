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Юран — о симуляциях на поле: мы не корчились от боли, а напротив, гоняли соперника

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение касательно симуляции футболистов на поле.
Юран — о симуляциях на поле: мы не корчились от боли, а напротив, гоняли соперника
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Говорю ребятам на тренировках: «Вставай и терпи!» Они встают и терпят. Мы со «Спартаком» заставляли чемпионов Англии — игроков «Блэкберн» — драться между собой. Мы не корчились от боли, а напротив, гоняли соперника, становились злее. По-другому быть не может — только вставать, терпеть и бежать дальше», — сказал Юран на пресс-конференции.

Ранее Юран высказался о звёздной болезни футболистов.

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