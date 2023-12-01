Юран: многие ребята болеют звёздной болезнью не из-за футбола, а из-за финансовой составляющей

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о звёздной болезни футболистов.

«Вы знаете, я всегда объясняю своим парням то, через что прошёл сам. У меня была подобная проблема в киевском «Динамо». Мне было 18—19 лет, я стал выходить на замены, а рядом были Олег Блохин, Александр Заваров — звёзды первой величины. Я подумал: «Раз я здесь, значит, я уже всего достиг». Старшие ребята мне всё очень доходчиво объяснили. Где-то даже через подзатыльники. Я до сих пор им благодарен за то, что у меня получилось пересмотреть свои взгляды.

Многие ребята болеют не из-за футбола, а из-за финансовой составляющей: после нескольких удачных матчей пересматриваются контракты, улучшаются условия. Вот на этом этапе мы теряем большое количество молодых футболистов, которые могли бы вырасти в матёрых мастеров», — сказал Юран на пресс-конференции.

Ранее защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о Юране.