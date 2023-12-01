Билялетдинов: дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Возможно, дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве» в матче с «Зенитом». Благодаря современной технике связь с главным тренером во время игры будет поддерживаться, его помощники должны помочь ему наладить коммуникацию. К тому же нахождение Михаила где-то на трибунах стадиона может подтолкнуть его к чему-то интересному благодаря новой точке обзора — этот опыт может оказаться полезен», — сказал Билялетдинов RT.
Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что отсутствие Галактионова и Баринова скажется на «Локомотиве» в игре с «Зенитом».