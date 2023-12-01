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Билялетдинов: дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о дисквалификации наставника железнодорожников Михаила Галактионова, а также полузащитника и капитана красно-зелёных Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Билялетдинов: дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Возможно, дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве» в матче с «Зенитом». Благодаря современной технике связь с главным тренером во время игры будет поддерживаться, его помощники должны помочь ему наладить коммуникацию. К тому же нахождение Михаила где-то на трибунах стадиона может подтолкнуть его к чему-то интересному благодаря новой точке обзора — этот опыт может оказаться полезен», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что отсутствие Галактионова и Баринова скажется на «Локомотиве» в игре с «Зенитом».

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