Петржела считает, что «Зенит» в матче с «Локомотивом» в РПЛ ждёт тяжёлая игра

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«В Москве будет тяжёлая игра для «Зенита». Московские команды — это всегда неудобный соперник для них. «Локомотив» настроится на все 100%. Как преданный болельщик «Зенита», уверен: команда Семака не проиграет», — приводит слова Петржелы ODDS.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Сухой назначен главным арбитром матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».