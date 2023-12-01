Романцев: многое я бы хотел поменять в жизни, но сожалеть нельзя

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, жалеет ли о чём-то в жизни.

«Есть хорошая английская поговорка: «Нельзя жалеть о том, чего нельзя вернуть». Конечно, многое я бы хотел поменять, но сожалеть нельзя: без поражений не бывает побед. Я искренне считаю, что тренер в первую очередь должен смотреть на себя.

Я никогда не смотрел на футболистов, которые ошиблись. Будь то Филимонов, забросивший в собственные ворота, Иванов, Петров или Сидоров. Причина очень проста: всё зависит от тренера. Я могу расставить игроков так, как считаю нужным. Могу поднять или опустить того или иного футболиста на поле. Да, многое сделал бы иначе, но жалеть о чём-то — последнее дело», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев высказался о еврокубковых амбициях «Пари НН» в будущем.