Романцев: вижу, что ребята из «Пари НН» не уверены в себе в матчах против грандов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о еврокубковых амбициях «Пари НН» в будущем.

«Сейчас у команды стадия перелома психологии. К сожалению, вижу, что ребята не уверены в себе в матчах против грандов, трясутся, можно сказать. Показать результат в еврокубках потенциально возможно, если соблаговолит жребий. Попади в соперники условная «Барселона» и «Бавария», — будет очень тяжело.

Такие вопросы можно рассматривать в перспективе. Если вы помните, «Текстильщик» из Камышина достойно играл в еврокубках в своё время. О хорошем надо думать и к этому стремиться. Повторюсь: возможно завтра люди там придут в себя и скажут: «пусть играет Россия — без неё же плохо во всех видах спорта», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев рассказал, почему приехал в Нижний Новгород.