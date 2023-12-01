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Романцев: играл за «Спартак», значит, чувство, что болею за него

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, должен ли журналист быть беспристрастным и нейтральным.
Романцев: играл за «Спартак», значит, чувство, что болею за него
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хороший, интересный, но спорный вопрос. Это зависит от каждого журналиста непосредственно. Я запомнил слова Владимира Маслаченко. Мой хороший приятель, который болел за «Спартак». Отвечая на похожий вопрос, он сказал: «Я никогда не буду футбольным импотентом. Играл за «Спартак», значит, чувство, что болею за него, всегда будет во мне присутствовать». Но подчёркивал, что будет стараться быть объективным и ненавязчивым», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев высказался об отстранении российских команд от выступлений под эгидой ФИФА и УЕФА.

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