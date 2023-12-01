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Романцев: люди, которые выдумали санкции, придут в себя, в конце концов

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об отстранении российских команд от выступлений под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Нужно стремиться играть как можно больше. Не унижаться ни перед кем, но всё-таки хотеть выступать. Люди, которые выдумали санкции, придут в себя, в конце концов. Здравый смысл восторжествует, и мы должны быть к этому готовы. Последнее дело — это поднимать упаднические настроения и посыпать голову пеплом», — сказал Романцев на пресс-конференции.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Романцев рассказал, почему приехал в Нижний Новгород.

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