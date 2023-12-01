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Регистрация рекорда сборной России по футболу отложена

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В пресс‑службе Книги рекордов России сообщили, что мероприятие по поводу регистрации рекорда сборной России по футболу пройдёт в следующем году.
Регистрация рекорда сборной России по футболу отложена
  • РИА Новости

«Официальное мероприятие по рекорду сборной России перенесли, будет после февраля, до УТС сборной», — цитирует пресс‑службу Книги рекордов России «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее сообщалось, что Колосков не видит повода гордиться внесением игры Россия — Куба в книгу рекордов.

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