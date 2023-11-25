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Колосков не видит повода гордиться внесением игры Россия — Куба в книгу рекордов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что товарищеский матч России и Кубы внесут в книгу рекордов страны.
Колосков не видит повода гордиться внесением игры Россия — Куба в книгу рекордов
  • РИА Новости

«Забили восемь мячей у нас восемь разных человек. И что в этом такого? Разве есть в этом основание для какой-то особой гордости? Кто-то из наших футболистов ведь мог забить три мяча, а кто-то и четыре», — цитирует Колоскова РИА Новости. 

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее в службе коммуникаций РФС подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между Россией и Кубой войдёт в Книгу рекордов России.

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