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В РФС подтвердили, что матч против Кубы войдёт в Книгу рекордов России

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между Россией и Кубой войдёт в Книгу рекордов России.
В РФС подтвердили, что матч против Кубы войдёт в Книгу рекордов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС. 

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России в товарищеском матче с командой Кубы.

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