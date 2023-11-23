Тетрадзе — о матче сборной России с Кубой: счёт 8:0 даёт надежду на будущее

Бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Кубы.

«Какая бы команда ни играла против России, счёт 8:0 даёт надежду на будущее. Столько мячей тоже нужно уметь забить. Наша сборная оставила очень приятное впечатление», — цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

По его мнению, «ребята серьёзно отнеслись к игре».

«Вышли на поле с хорошим настроением и порадовали болельщиков и качеством игры, и результатом», — добавил Тетрадзе.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией.

















