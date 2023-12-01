«РБ Спорт»: Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2028 года

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлит контракт со столичным клубом.

Как сообщает «РБ Спорт», новый контракт сроком на четыре года будет подписан в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит».