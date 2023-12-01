Украина проигнорирует генассамблею Европейского гимнастического союза из-за присутствия России
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«Мы направили национальным федерациям, членам European Gymnastics, письмо с нашей позицией о недопустимости участия России и Белоруссии в спортивных соревнованиях и официальных мероприятиях», — сообщается на странице украинской федерации в социальных сетях.
Генассамблея European Gymnastics проходит в Софии (Болгария) с 1 по 2 декабря.
Ранее генассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.