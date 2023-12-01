Украина проигнорирует генассамблею Европейского гимнастического союза из-за присутствия России

Украинская федерация гимнастики отказалась участвовать в генеральной ассамблее Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) из-за присутствия на ней представителей России и Белоруссии.

«Мы направили национальным федерациям, членам European Gymnastics, письмо с нашей позицией о недопустимости участия России и Белоруссии в спортивных соревнованиях и официальных мероприятиях», — сообщается на странице украинской федерации в социальных сетях.

Генассамблея European Gymnastics проходит в Софии (Болгария) с 1 по 2 декабря.

Ранее генассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.