Тренер «Нэшвилла» назвал силовой приём Капризова «диким поступком»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался о силовом приёме российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Мне этот момент совсем не понравился. Я думаю, он поступил дико. Для меня это очевидно. Каррье был без шайбы. Но я мало что могу с этим сделать, я не рефери», — приводит слова Брюнетта журналист Робби Стэнли в социальных сетях.

Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В конце первого периода нападающий вступил в потасовку после того, как его одноклубник, норвежец Матс Цуккарелло во время атаки задел вратаря «Нэшвилла». Полевые игроки гостей заступились за него и спровоцировали драку.

Ранее российский хоккеист «Детройта» Костин избил американца в матче НХЛ.