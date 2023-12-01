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Тренер «Нэшвилла» назвал силовой приём Капризова «диким поступком»

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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался о силовом приёме российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
Тренер «Нэшвилла» назвал силовой приём Капризова «диким поступком»
  • AP
  • © George Walker IV

«Мне этот момент совсем не понравился. Я думаю, он поступил дико. Для меня это очевидно. Каррье был без шайбы. Но я мало что могу с этим сделать, я не рефери», — приводит слова Брюнетта журналист Робби Стэнли в социальных сетях.

Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В конце первого периода нападающий вступил в потасовку после того, как его одноклубник, норвежец Матс Цуккарелло во время атаки задел вратаря «Нэшвилла». Полевые игроки гостей заступились за него и спровоцировали драку.

Ранее российский хоккеист «Детройта» Костин избил американца в матче НХЛ.

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