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Российский хоккеист «Детройта» Костин избил американца в матче НХЛ

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Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» подрался с американским защитником «Чикаго Блэкхокс» Коннором Мёрфи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский хоккеист «Детройта» Костин избил американца в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Во втором периоде Мёрфи применил силовой приём против американского форварда «Детройта» Эндрю Коппа, после чего россиянин заступился за партнёра.

Судьи попытались разнять игроков, но Костин около минуты не отпускал соперника и продолжал наносить удары по его корпусу. В итоге нападающий получил две минуты штрафа за грубость и ещё десять минут удаления за неспортивное поведение. Форвард гостей также был наказан малым штрафом за грубость.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Калгари Флэймз» Никита Задоров подрался с канадским игроком «Нэшвилл Предаторз» Джереми Лозоном в матче НХЛ.

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