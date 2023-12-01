Большунов: многие мечтают, чтобы я закончил, не дождётесь

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, почему принял решение продолжить карьеру после травмы спины.

«Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает: а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй ещё вот так. Опять справился?! Ну тогда вот ещё. Это определённый вызов. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождётесь. Пока я другим такой радости не доставлю», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Напомним, что Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.

Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Большунов рассказал об ощущениях конкуренции в гонке с раздельным стартом на 15 км.