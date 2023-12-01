Вратарь «Гента» Нарди сломал ногу при ударе от ворот в матче с «Зарёй»

Французский вратарь бельгийского «Гента» Поль Нарди получил открытый перелом голеностопа в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций против украинской «Зари».

Встреча проходила в Генте и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 69-й минуте игры 29-летний француз сломал ногу, выполняя удар от ворот. Вратаря заменили и унесли с поля на носилках.

В нынешнем сезоне Нарди принял участие в 13 матчах за «Гент», в которых пропустил 16 мячей и два раза сыграл на ноль. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Лиги конференций перепутали эмблему «Зари» с логотипом московского ЦСКА.