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В соцсетях Лиги конференций перепутали эмблему украинской «Зари» с логотипом ЦСКА

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В социальных сетях Лиги конференций ошиблись при публикации результатов матчей пятого тура группового этапа.
В соцсетях Лиги конференций перепутали эмблему украинской «Зари» с логотипом ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

Вместо эмблемы украинской «Зари» в официальном аккаунте Лиги конференций в соцсети X поставили логотип московского ЦСКА.

Спустя некоторое время пост удалили и опубликовали исправленный вариант.

Однако украинские болельщики успели заметить ошибку и раскритиковали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комментариях, обвинив организацию в том, что якобы она специально разместила эмблему клуба российской армии рядом с командой с Украины.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил провести ретроматч между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом», посвятив его победам этих клубов в Кубке УЕФА.

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