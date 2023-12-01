В соцсетях Лиги конференций перепутали эмблему украинской «Зари» с логотипом ЦСКА

В социальных сетях Лиги конференций ошиблись при публикации результатов матчей пятого тура группового этапа.

Вместо эмблемы украинской «Зари» в официальном аккаунте Лиги конференций в соцсети X поставили логотип московского ЦСКА.

Спустя некоторое время пост удалили и опубликовали исправленный вариант.

Однако украинские болельщики успели заметить ошибку и раскритиковали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комментариях, обвинив организацию в том, что якобы она специально разместила эмблему клуба российской армии рядом с командой с Украины.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил провести ретроматч между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом», посвятив его победам этих клубов в Кубке УЕФА.