Тикнизян надеется с «Локомотивом» попасть в тройку призёров в сезоне-2023/24
«У меня есть цель быть в тройке. Не хочется делать громкие заявления, но дай бог занять первое место с командой в РПЛ», — цитирует футболиста сборной Армении Metaratings.
При этом Тикнизян подчеркнул, что у него отсутствует «какая-то космическая результативность».
«Даже стараюсь не вести счёт голам или голевым передачам. Я просто рад помогать команде, для меня это самое главное», — добавил футболист.
Тикнизян в 21 матче сезона-2023/24 забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.
«Локо» по итогам 16 туров с 25 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее Тикнизян заявил, что уровень РПЛ упал.