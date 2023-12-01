Тикнизян надеется с «Локомотивом» попасть в тройку призёров в сезоне-2023/24

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что его больше заботят успехи команды, а не стремление стать лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу.

«У меня есть цель быть в тройке. Не хочется делать громкие заявления, но дай бог занять первое место с командой в РПЛ», — цитирует футболиста сборной Армении Metaratings.

При этом Тикнизян подчеркнул, что у него отсутствует «какая-то космическая результативность».

«Даже стараюсь не вести счёт голам или голевым передачам. Я просто рад помогать команде, для меня это самое главное», — добавил футболист.

Тикнизян в 21 матче сезона-2023/24 забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

«Локо» по итогам 16 туров с 25 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Тикнизян заявил, что уровень РПЛ упал.