Тикнизян: глупо отрицать, что уровень РПЛ упал

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные. Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выровнялись сейчас, на одном уровне», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сперцян, Севикян и Тикнизян попали в поле зрения скаутов из Италии и Германии.