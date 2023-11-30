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Тикнизян: глупо отрицать, что уровень РПЛ упал

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тикнизян: глупо отрицать, что уровень РПЛ упал
  • Gettyimages.ru

«Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные. Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выровнялись сейчас, на одном уровне», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сперцян, Севикян и Тикнизян попали в поле зрения скаутов из Италии и Германии.

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