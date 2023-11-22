Хачатрян: Сперцян, Севикян и Тикнизян попали в поле зрения скаутов из Италии и Германии
- РИА Новости
Как сообщает армянский журналист Храч Хачатрян в своих социальных сетях, за Сперцяном следили скауты «Ювентуса», а за Тикнизяном и Севикяном — скауты клубов Бундеслиги и Ла Лиги.
По информации СМИ, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета. Скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием хавбека.
В нынешнем сезоне Сперцян забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов предположил трансферную стоимость Сперцяна.