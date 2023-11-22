Хачатрян: Сперцян, Севикян и Тикнизян попали в поле зрения скаутов из Италии и Германии

Скауты клубов итальянской Серии А, испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги присутствовали на матче отбора Евро-2024 Хорватия — Армения.

Как сообщает армянский журналист Храч Хачатрян в своих социальных сетях, за Сперцяном следили скауты «Ювентуса», а за Тикнизяном и Севикяном — скауты клубов Бундеслиги и Ла Лиги.

По информации СМИ, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета. Скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием хавбека.

В нынешнем сезоне Сперцян забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов предположил трансферную стоимость Сперцяна.