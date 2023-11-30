RMC Sport: Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании
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Об этом сообщает RMC Sport.
Адвокат потерпевшей отметила, что при преступлении против сексуальной свободы моральный ущерб невосполним.
Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в изнасиловании Алвесу.