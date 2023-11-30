RMC Sport: Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает RMC Sport.

Адвокат потерпевшей отметила, что при преступлении против сексуальной свободы моральный ущерб невосполним.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в изнасиловании Алвесу.