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RMC Sport: Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании

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Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании.
RMC Sport: Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

Об этом сообщает RMC Sport.

Адвокат потерпевшей отметила, что при преступлении против сексуальной свободы моральный ущерб невосполним.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в изнасиловании Алвесу.

 

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