Чагин покинул пост руководителя команды «КАМАЗ-мастер»
Чагин покинул пост. Его должность занял Эдуард Николаев, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».
Уточняется, что теперь Чагин ещё больше сосредоточится на проекте «Шёлковый путь» и общественно-политической деятельности.
«При этом он продолжит работать в команде и возглавит правление некоммерческого партнёрства «КАМАЗ-автоспорт», чтобы и дальше своим опытом и советами быть полезным родному коллективу», — говорится в пресс-релизе.
Чагин руководил командой последние 11 лет.
Ранее сообщалось, что Чагин назвал беспределом вмешательство политики в мировой спорт.