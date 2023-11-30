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Чагин покинул пост руководителя команды «КАМАЗ-мастер»

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Семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин больше не будет руководить автогоночной командой «КАМАЗ-мастер».
Чагин покинул пост руководителя команды «КАМАЗ-мастер»

Чагин покинул пост. Его должность занял Эдуард Николаев, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Уточняется, что теперь Чагин ещё больше сосредоточится на проекте «Шёлковый путь» и общественно-политической деятельности.

«При этом он продолжит работать в команде и возглавит правление некоммерческого партнёрства «КАМАЗ-автоспорт», чтобы и дальше своим опытом и советами быть полезным родному коллективу», — говорится в пресс-релизе.

Чагин руководил командой последние 11 лет. 

Ранее сообщалось, что Чагин назвал беспределом вмешательство политики в мировой спорт.

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