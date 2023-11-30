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Жуков заявил, что козни МОК не помешают российским спортсменам остаться лучшими в мире

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Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что козни МОК не помешают россиянам остаться лучшими в мире.
Жуков заявил, что козни МОК не помешают российским спортсменам остаться лучшими в мире
  • Gettyimages.ru

«Я абсолютно уверен, что, несмотря на козни МОК, наши спортсмены по-прежнему будут оставаться лучшими в мире», — приводит слова Жукова РИА Новости.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх — 2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее в МОК затруднились назвать сроки принятия решения по допуску россиян на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

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