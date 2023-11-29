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Адамс: МОК примет решение по возвращению россиян в правильное время

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В Международном олимпийском комитете (МОК) затруднились назвать сроки принятия решения по допуску россиян на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Адамс: МОК примет решение по возвращению россиян в правильное время
  • РИА Новости

«Мы примем решение в правильное время. Я не могу дать вам конкретную дату, потому что ситуация постоянно меняется. Мы вам сообщим, когда для решения придет время», — цитирует директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса ТАСС.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх — 2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.

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