Гаджиев заявил, что гендиректор UFC Уайт всегда был лоялен к России

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал высказывания генерального директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который в шутку заявил, что команда бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова способна приехать из Дагестана и захватить США.

«Дана не только похвалил наших ребят, но и покритиковал американцев. Это тестостероновый мужик, альфа. Он, видимо, смотрит вокруг и понимает, что его нация себя изживает в этом смысле слова. Уайт всегда хорошо относился к России, и я могу ему только похлопать. Он видит картину изнутри, а не как мы — по постам из социальных сетей. Он отдаёт себе отчёт в понимании того, кто находится рядом с ним. Не скажу, что мне приятно было слышать что-то про американцев, мне приятнее слышать, что Дана хвалит россиян. Он всегда был лоялен к нашей стране. Хорошо, что российские мужики в почёте в США», — заявил Гаджиев RT.

Функционер также объяснил, почему гендиректор UFC позволяет себе нерейтинговые высказывания, которые идут вразрез с текущей политической конъюнктурой США.

«Будем честны: Америка с точки зрения возможности высказываний и гражданской позиции довольно-таки свободная страна. Это первое. Во-вторых, Дана — весьма неординарный человек: лидер мнений, который занимается крайне необычным бизнесом. Такие дела ведут те, кто с яйцами. Подобные люди молчать не будут. Он не из тех, кто промолчит, — он из тех, кто скажет. Отсюда и появляются эпатажные высказывания Уайта», — добавил он.

Ранее Уайт пошутил, что команда Нурмагомедова может захватить США.